الشيخ السليمان يوضح حكم التهنئة بالعام الهجري الجديد (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:
قال الشيخ عبدالسلام السليمان عضو هيئة كبار العلماء إن التهنئة بالعام الهجري الجديد، لم تكن معروفة عن الصحابة – رضي الله عنهم.
وأضاف الشيخ السليمان، في برنامج “فتاوى” على قناة “السعودية”، أن الصحابة لم يكونوا يهنئوا بعضهم بعضا ببداية العام الهجري والأفضل أن لا تحصل التهئنة في بداية العام.
وتابع الشيخ عبدالسلام السليمان، “لكن إذا بدأ أحد التهنئة بالدعاء في هذه السنة فلا بأس في ذلك”.
#فتاوى| فضيلة الشيخ عبدالسلام السليمان – عضو#هيئة_كبار_العلماء: لا يُعرف عن الصحابة – رضي الله عنهم – أنهم يهنئ بعضهم بعضًا ببداية العام الهجري والأفضل أن لا تحصل التهئنة في بداية العام، ولكن إذا بدأ أحد التهنئة بالدعاء في هذه السنة فلا بأس في ذلك.pic.twitter.com/P4ZcUWPfuw
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv)August 18, 2020
الله يغفر لنا ويرحمنا برحمته
ولاننسى مؤخراً جراح المبتعثين، ناهد المانع و عبدالله القاضي ومحمد البادي، غفر الله لهم ورحمهم وحفظ أبناءنا في كل مكان.
للاسف ولا شي نفتخر فيه كلها سلبية للاسف