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الشيخ السليمان يوضح حكم التهنئة بالعام الهجري الجديد (فيديو)

الشيخ السليمان يوضح حكم التهنئة بالعام الهجري الجديد (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

قال الشيخ عبدالسلام السليمان عضو هيئة كبار العلماء إن التهنئة بالعام الهجري الجديد، لم تكن معروفة عن الصحابة – رضي الله عنهم.

وأضاف الشيخ السليمان، في برنامج “فتاوى” على قناة “السعودية”، أن الصحابة لم يكونوا يهنئوا بعضهم بعضا ببداية العام الهجري والأفضل أن لا تحصل التهئنة في بداية العام.

وتابع الشيخ عبدالسلام السليمان، “لكن إذا بدأ أحد التهنئة بالدعاء في هذه السنة فلا بأس في ذلك”.

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التعليقات (٣)اضف تعليق

  1. ٣
    زائره

    الله يغفر لنا ويرحمنا برحمته

  2. ٢
    أحمد الحَمَد

    ولاننسى مؤخراً جراح المبتعثين، ناهد المانع و عبدالله القاضي ومحمد البادي، غفر الله لهم ورحمهم وحفظ أبناءنا في كل مكان.

  3. ١
    عبدالله

    للاسف ولا شي نفتخر فيه كلها سلبية للاسف