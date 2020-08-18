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القوات البحرية تقود قوة متعددة الجنسيات لتعزيز الأمن في البحر الأحمر والمحيط الهندي

القوات البحرية تقود قوة متعددة الجنسيات لتعزيز الأمن في البحر الأحمر والمحيط الهندي
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تواصل – واس:

استلمت القوات البحرية الملكية السعودية قيادة قوة الواجب المختلطة (150) للمرة الثانية من نظيرتها القوات البحرية الفرنسية التي تقوم بعمليات مكافحة الإرهاب والمحافظة على أمن وسلامة الملاحة البحرية في منطقة عملياتها التي تضم بعض مسارات الشحن الأكثر ازدحاماً في العالم حيث تغطي البحر الأحمر، خليج عدن، المحيط الهندي وخليج عمان.

وكانت قيادة القوات البحرية الملكية السعودية قد استلمت تلك المهام للمرة الأولى من القوات البحرية الملكية البريطانية بتاريخ 27 / 11 / 1439هـ، ونفذت خلال تلك الفترة عدداً من العمليات، أهمها ضبط (10500) كيلو من الحشيش المخدر، وقامت بتفتيش عدد كبير من الزوارق المشبوهة التي تعمل على تهريب المخدرات والأسلحة والفحم والبشر.

يذكر أن قوة الواجب المختلطة (150) تقوم بمهمة تعزيز الأمن البحري في منطقة عمليات مساحتها (3.3) ملايين ميل بحري تشمل البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب وخليج عمان والمحيط الهندي، لمكافحة الإرهاب والأنشطة الداعمة له، كتهريب المخدرات والأسلحة، وضمان حرية الملاحة وتدفق التجارة الدولية في منطقة المسؤولية.

يشار إلى أن قوة الواجب المختلطة (150) قوات متعددة الجنسيات, وتشمل الدول المشارِكة أستراليا ، وكندا ، والدانمارك ، وفرنسا ، وألمانيا ، وإيطاليا ، وهولندا ، ونيوزيلاندا ، والباكستان ، وإسبانيا ، والمملكة العربية السعودية ، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

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