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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

سفارة المملكة في لبنان تنفي ما نسبته صحيفة محلية لسفير خادم الحرمين

سفارة المملكة في لبنان تنفي ما نسبته صحيفة محلية لسفير خادم الحرمين
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تواصل –  واس:

نفت سفارة المملكة في لبنان ما نسبته إحدى الصحف المحلية لسفير خادم الحرمين الشريفين، عبر البيان التالي:

“إشارة إلى الخبر المنشور في أحد الصحف والمنسوب لسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية وليد بخاري بشأن المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الشهيد رفيق الحريري”.

وأضاف البيان: “تود السفارة أن توضح أن هذا الخبر عار عن الصحة، وأن السفير لم يتحدث للصحيفة التي لم تسعفها المهنية وأخلاقيات الصحافة في التدقيق بصحة الخبر قبل نشره، والمتمعن بمحتوى الخبر المفبرك سيفهم المغزى من نشره وأن المقصود فيه التشكيك بعدالة المحكمة الدولية، كما أن السفارة تحتفظ بحقها القانوني في هذا الشأن”.

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