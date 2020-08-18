«مؤشر الأسهم» يُغلق مرتفعاً بتداولات بلغت 7.6 مليار ريال

تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 96.31 نقطة ليقفل عند مستوى 7853.57 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 7.6 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 320 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 159 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 32 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الباحة، وزجاج، ونماء للكيماويات، والأسماك، ونسيج الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات اليمامة للحديد، والواحة، ودلة الصحية، وطيبة، وأسمنت الجنوب فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و 2.11%.

فيما كانت أسهم شركات الأسماك، ودار الأركان، وأرامكوا السعودية، والإنماء، وكهرباء السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الأسماك، وأرمكوا السعودية، والراجحي، والإنماء، ومكة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 419.53 نقطة ليقفل عند مستوى 8129.90 نقطة، وبتداولات بلغت 18 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 280 ألف سهم تقاسمتها 761 صفقة.