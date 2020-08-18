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سلطان عمان يصدر مرسوماً بتعيين «البوسعيدي» وزيراً للخارجية خلفاً لـ«بن علوي»

سلطان عمان يصدر مرسوماً بتعيين «البوسعيدي» وزيراً للخارجية خلفاً لـ«بن علوي»
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تواصل – وكالات:

 أصدر سلطان عُمان، هيثم بن طارق، اليوم الثلاثاء، 28 مرسوماً سلطانياً تتعلق بإنشاء واستحداث وزارات جديدة، ودمج أخرى، في إطار خطته لتحديث الجهاز الإداري للسلطنة.

 ووفقاً لـ” العربية .نت” فإن أبرز التغييرات التي شهدتها الحكومة العمانية الجديدة، هي تعيين بدر البوسعيدي وزيراً للشؤون الخارجية بدلا من يوسف بن علوي، وتعيين تيمور بن أسعد بن طارق آل بوسعيد رئيسا للبنك المركزي في السلطنة.

 وذكرت وكالة الأنباء العُمانية، أن السلطان هيثم بن طارق أمر بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب، كما دمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية بمسمى وزارة العدل والشؤون القانونية.

 كما نصت المراسيم السلطانية على إنشاء وزارة العمل، وأخرى للاقتصاد، وثالثة باسم “وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات“.

 كما قضت المراسيم بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى مسمى “وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه”، إضافة إلى تعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة “الإسكان والتخطيط العمراني”.

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التعليقات (١)اضف تعليق

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    زائر

    لا حول ولا قوة إلا بالله