حادث مؤلم في جازان.. وفاة عروسين في ليلة زفافهما بعد سقوط مركبتهما بمنحدر جبلي (فيديو وصور)

تواصل – فريق التحرير:

أسفرت جهود الدفاع المدني بمنطقة جازان من انتشال جثمان عروسين سقطا في منحدر جبلي أثناء نزولهما من جبال محافظة هروب، بينما كانا في طريقهما لأحد الفنادق بعد انتهاء حفل زفافهما.

وفي التفاصيل، ذكر أحد أقارب العروسين أن حفل الزفاف كان مساء أمس الاثنين، بعد تأخره ما يقارب 9 أشهر ثم تأجيله بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه عقب انتهاء الحفل قرب منتصف الليل، همّا العروسان بالنزول، في ملابس الزفاف، من موقع الحفل بأحد جبال محافظة هروب، وسلكا إحدى الطرق الجبلية في المحافظة، والتي تُعرف باسم “طريق الفقارة” من أجل الوصول إلى الفندق الذي سبق وحجزا فيه غرفة لقضاء عدة أيام فيه بعد حفل زواجهما.

وفي منتصف الطريق، انحرفت مركبتهما وسقطت في منحدر جبلي وعر لعشرات الأمتار، مما أدى إلى وفاتهما وفقاً لـ”العربية. نت”.

من جانبها، باشرت الجهات المعنية من الدفاع المدني والهلال الأحمر والدوريات الأمنية عمليات الإنقاذ في موقع الحادث فور تلقيها البلاغ.

وتمكنت فرق الدفاع المدني من انتشال جثمان العروسين حوالي الساعة السابعة صباحاً من اليوم التالي، وتم نقلهما إلى المستشفى لاستكمال الإجراءات النظامية.