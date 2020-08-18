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كنز من الفيتامينات.. فاكهة صيفية تقوي المناعة وتحمي من تصلب الشرايين

كنز من الفيتامينات.. فاكهة صيفية تقوي المناعة وتحمي من تصلب الشرايين
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تواصل- وكالات:

قال المركز الاتحادي للتغذية إن الخوخ يتمتع بفوائد صحية جمّة؛ حيث إنه مفيد للقلب والمناعة والبشرة.

وأوضح المركز الألماني أن الخوخ يعد كنزاً من الفيتامينات والمعادن؛ حيث إنه يزخر بفيتامين A و B و C و E و K والبوتاسيوم والمغنيسيوم.

وتعمل هذه الفيتامينات والمعادن على تقوية جهاز المناعة وتعزيز صحة الجهاز القلبي الوعائي وتقي من أمراض القلب مثل تصلب الشرايين.

كما تتمتع هذه المواد الفعالة بتأثير مضاد للأكسدة، ومن ثم فهي تحارب ما يعرف بالجذور الحرة (Free Radicals)، التي تُعجّل بشيخوخة البشرة وتُلحق ضرراً بخلايا الجسم.

ويتمتع الخوخ أيضا بتأثير مدر للبول، ومن ثم فهو يحارب احتباس الماء بالجسم ويساعد على التخلص من تورم الساقين.

وبالإضافة إلى ذلك، يعد الخوخ غنياً بالألياف الغذائية، التي تعمل على تنشيط عملية الهضم وتساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة، كما أنها تعمل على ضبط مستوى السكر بالدم، ومن ثم فهي تحمي من الإصابة بداء السكري.

وتحتوي 100 غرام من الخوخ على 48 سعراً حرارياً، ولا تشتمل على دهون تقريباً، بينما تحتوي على نحو 9 غرامات من السكر.

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