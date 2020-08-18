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شرطة الشرقية تكشف هوية المتورط في إشعال النيران بـ25 شاحنة بحفر الباطن

شرطة الشرقية تكشف هوية المتورط في إشعال النيران بـ25 شاحنة بحفر الباطن
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تواصل – واس:

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن نتائج التحقيق الذي باشرته الجهات المختصة بشرطة محافظة حفر الباطن في حالتي اشتباه بحريقين طالا (25) شاحنة لنقل الأعلاف بالمحافظة بتاريخ 14 و20 ذي الحجة 1441هـ، أظهرت أنهما كانا نتيجة لسكب مادة قابلة للاشتعال وإضرام النار فيها.

وقد أسفرت إجراءات البحث والاستدلال – بتوفيق الله – عن تحديد هوية المتورط بذلك وهو (مواطن في العقد الرابع من العمر)، حيث تم القبض عليه وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.

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