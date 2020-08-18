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الشرقية.. انتهاء أعمال صيانة طريق الأمير محمد بن فهد بالدمام

الشرقية.. انتهاء أعمال صيانة طريق الأمير محمد بن فهد بالدمام
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تواصل – واس:

تواصل أمانة المنطقة الشرقية، تنفيذ مشاريع أعمال وتأهيل الطرق الرئيسية والفرعية وتطويرها في المنطقة، والتي تأتي ضمن مبادرات الطرق وصيانتها وفق تصاميم ومواصفات جديدة.

وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام الملا، أن الأمانة أنهت أعمال مشروع صيانة طريق الأمير محمد بن فهد بالدمام، مقابل مجمع العثيم بالاتجاهين، واستحداث مداخل ومخارج جديدة؛ لتسهيل حركة المرور، وإنشاء “مصائد” لتصريف مياه الأمطار، واستحداث جزيرة وسطية؛ وإزالة وإعادة سفلتة بمساحة إجمالية للطريق بلغت (45,000) متر مربع، بطول (2400) متر، منوها بأنه جرى تنفيذ أعمال الطريق على أربعة مراحل.

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