الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

توقعات بأمطار رعدية على جازان.. وتنبيهات مهمة من الدفاع المدني

توقعات بأمطار رعدية على جازان.. وتنبيهات مهمة من الدفاع المدني
0

تواصل – واس: 

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيهات جوي من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والتوقعات بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل محافظات أبوعريش ، والحرث ، والداير ، والريث ، والطوال ، والعارضة ، وصبيا ، وفيفا ، وهروب ، وتستمر حتى الساعة (08:00) من مساء اليوم ، وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة ؛ وذلك بنشاط في الرياح السطحية بإتجاه جنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 15 – 40 كم/ساعة المثيرة للأتربة والغبار وارتفاع للأمواج البحرية من متر إلى مترين مع تدني في مدى الرؤية وتشمل مدينة جيزان والدرب، وفرسان وتستمر حتى الساعة (07:00)مساء .
وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات السلامة بالابتعاد عن المخاطر المختلفة أثناء التقلبات الجوية ، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو المجازفة بقطع مياه السيول مع عدم السباحة في مياه راكدة أو تجمعات مائية ، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وتفادي الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية مع توخي الحيطة والحذر عند القيادة في الأجواء الغابرة، داعياً إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني والموقع الالكترونيhttps://www.998.gov.sa.
وأكد الغامدي أن قوات الدفاع المدني بجازان بجاهزية تامة وتعمل بكامل طاقاتها على مدار الساعة وبمتابعة تلك المتغيرات المناخية مع رفع درجة الجاهزية للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.

مواد ذات صلة

حادث مؤلم في جازان.. وفاة عروسين في ليلة زفافهما بعد سقوط مركبتهما بمنحدر جبلي (فيديو وصور)

حادث مؤلم في جازان.. وفاة عروسين في ليلة زفافهما بعد سقوط مركبتهما بمنحدر جبلي (فيديو وصور)

«مدني جازان»: سقوط مقذوف عسكري أطلقته مليشيا الحوثي على إحدى القرى الحدودية

«مدني جازان»: سقوط مقذوف عسكري أطلقته مليشيا الحوثي على إحدى القرى الحدودية

العثور على «صاروخ» في أحد أودية جازان جرفته السيول من الأراضي اليمنية (صور)

العثور على «صاروخ» في أحد أودية جازان جرفته السيول من الأراضي اليمنية (صور)

«مدني الطائف» ينتشل جثتين لشابين غرقا في سد «وادي صعب»

«مدني الطائف» ينتشل جثتين لشابين غرقا في سد «وادي صعب»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>