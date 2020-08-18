توقعات بأمطار رعدية على جازان.. وتنبيهات مهمة من الدفاع المدني

تواصل – واس:

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيهات جوي من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والتوقعات بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل محافظات أبوعريش ، والحرث ، والداير ، والريث ، والطوال ، والعارضة ، وصبيا ، وفيفا ، وهروب ، وتستمر حتى الساعة (08:00) من مساء اليوم ، وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة ؛ وذلك بنشاط في الرياح السطحية بإتجاه جنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 15 – 40 كم/ساعة المثيرة للأتربة والغبار وارتفاع للأمواج البحرية من متر إلى مترين مع تدني في مدى الرؤية وتشمل مدينة جيزان والدرب، وفرسان وتستمر حتى الساعة (07:00)مساء .

وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات السلامة بالابتعاد عن المخاطر المختلفة أثناء التقلبات الجوية ، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو المجازفة بقطع مياه السيول مع عدم السباحة في مياه راكدة أو تجمعات مائية ، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وتفادي الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية مع توخي الحيطة والحذر عند القيادة في الأجواء الغابرة، داعياً إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني والموقع الالكترونيhttps://www.998.gov.sa.

وأكد الغامدي أن قوات الدفاع المدني بجازان بجاهزية تامة وتعمل بكامل طاقاتها على مدار الساعة وبمتابعة تلك المتغيرات المناخية مع رفع درجة الجاهزية للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.