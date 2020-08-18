«أبشر» توضح شرط إضافة مستخدم فعلي للمركبة عن طريق خدمة «تفويض»

تواصل – فريق التحرير::

أكدت منصة أبشر أنه يجب على من يرغب بعمل تفويض لاستخدام المركبة التأكد من سداد كامل المخالفات للمفوض والمفوض له.

جاء ذلك ردًا من المنصة على سؤال وردها جاء فيه: “هل أستطيع إضافة مستخدم فعلي للمركبة لشخص عليه مخالفات مرورية؟، وأوضحت منصة “أبشر” في ردها أنه يلزم سداد كامل المخالفات للمفوض والمفوض له لإتمام اضافة مستخدم فعلي للمركبة.

وكانت الإدارة العامة للمرور قد أعلنت سابقًا ٥ خطوات لتفويض المركبة عبر منصة أبشر، وذلك بالدخول لحساب «أبشر»، ومن ثم اختيار أيقونة التفاويض ومنها إلى تفاويض المركبات واختيار إضافة مستخدم لمركبة، ثم إضافة تفويض مركبة (داخل وخارج المملكة).

وأشار المرور إلى أنَّ الخطوة الخامسة تتمثّل في اختيار المركبة المراد التفويض عليها، وإدخال بيانات المفوض له، فيما تمثّلت الخطوة السابعة والأخيرة في إرسال طلب تفويض القيادة للمفوض له للموافقة.