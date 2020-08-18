عقود «الذهب» تواصل ارتفاعها لأعلى مستوى وتصل لـ«2012» دولارًا للأوقية

تواصل – وكالات:

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات، الثلاثاء، رغم مكاسب أسواق الأسهم ومع انخفاض الدولار الأمريكي، ووسط متابعة التوترات بين واشنطن وبكين.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.7% إلى 2012.40 دولار للأوقية، في تمام الساعة 09:25 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

فيما ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.9% عند 2002.84 دولار للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات- بنحو 0.3% إلى 92.613 نقطة.

وكانت إدارة “دونالد ترامب” قد فرضت مزيداً من القيود على شركة “هواوي” الصينية بغرض منع تويد التكنولوجيا الأمريكية إليها، في الوقت نفسه أجل الجانبان الصيني والأمريكي اجتماعاً تجارياً كان مقرراً السبت الماضي دون تحديد موعد جديد.