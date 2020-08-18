الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«هيئة المنافسة» تكشف: تغريم 20 شركة مخالفة بـ134 مليون ريال خلال عام

«هيئة المنافسة» تكشف: تغريم 20 شركة مخالفة بـ134 مليون ريال خلال عام
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت إحصائية للهيئة العامة للمنافسة، أن إجمالي القرارات التي أصدرتها لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة التابعة لها ضد شركات مخالفة لأحكام نظام المنافسة خلال العام الماضي 2019 بلغت 20 قراراً بمبلغ 134 مليونا و 260 ألفا وذلك خلال العام الماضي 2019، بلغت منها 12 قراراً بأحكام نهائية بمبلغ 81 مليونا و 8 قرارات ابتدائية ويجوز الاعتراض عليها أمام المحكمة الإدارية خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار بمبلغ 53 مليونا.

وبينت الإحصائية، بحسب “الوطن”، أن قرارات الأحكام النهائية المؤيدة من محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض توزعت على 12 شركة، منها 5 شركات عاملة في نشاط المطاعم الشعبية تجاوزت قيمتها 8 ملايين ريال، وشركتان عاملتان في قطاع إنتاج المشروبات الغازية وتعبئتها بمبلغ 40 مليون ريال، وشركة عاملة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بـ 10 ملايين ريال، وشركة عاملة في قطاع الإذاعة والتلفزيون بـ 10 ملايين ريال، وشركة عاملة في نشاط الإنتاج الفني بـ 5 ملايين ريال، وكذلك شركة عاملة في قطاع استيراد الأرز بـ 5 ملايين ريال، وشركة عاملة في قطاع الغاز بـ 3 ملايين ريال.

فيما جاءت قرارات اللجنة الـ 8 الابتدائية ويجوز الاعتراض عليها أمام المحكمة الإدارية خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار على 3 شركات عاملة في قطاع المحروقات البترولية بمبلغ 30 مليونا، و 4 شركات عاملة في قطاع الأدوية بمبلغ 20 مليونا، وشركة عاملة في قطاع الغاز بمبلغ 3 ملايين.

وشملت المخالفات الصادرة من لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة، مخالفة الاتفاق مع المنافسين على رفع الأسعار، وربط بيع سلعة بشراء سلعة أخرى، ورفض التعامل دون مسوغ بهدف الحد من دخول منافس للسوق، وربط بيع سلعة أو خدمة بشراء سلعة أو خدمة أخرى، والاتفاق مع المنافسين على شروط بيع السلع والخدمات، وعدم الإبلاغ عن عملية التركز الاقتصادي، والقيام بسلوك يؤدي إلى إقصاء منشأة من السوق، والتواطؤ في العطاءات والعروض.

مواد ذات صلة

مشروع «الرياض الخضراء» لزراعة ملايين الأشجار.. يُخفّض درجات الحرارة ويحد من التلوث (فيديو)

مشروع «الرياض الخضراء» لزراعة ملايين الأشجار.. يُخفّض درجات الحرارة ويحد من التلوث (فيديو)

الرياض تحتل المرتبة الأولى في عدد طلبات التنفيذ الواردة للمحاكم

الرياض تحتل المرتبة الأولى في عدد طلبات التنفيذ الواردة للمحاكم

يقلل زمن الاستجابة للبلاغات الواردة.. «أمير الرياض» يدشن برنامج «المسعف الإلكتروني»

يقلل زمن الاستجابة للبلاغات الواردة.. «أمير الرياض» يدشن برنامج «المسعف الإلكتروني»

أكثر من 400 ألف مستفيد من خدمات مراكز «تأكد» بالرياض

أكثر من 400 ألف مستفيد من خدمات مراكز «تأكد» بالرياض

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>