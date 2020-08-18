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توجيه للمدارس العالمية والأهلية.. اعتماد تقديم المعلمين الأجانب «الدروس عن بُعد» من بلدانهم

توجيه للمدارس العالمية والأهلية.. اعتماد تقديم المعلمين الأجانب «الدروس عن بُعد» من بلدانهم
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تواصل- فريق التحرير:

أصدر نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، توجيهاً مهماً لمدراء تعليم المناطق والمحافظات بمخاطبة المدارس العالمية والأجنبية والمدارس الأهلية باعتماد إعداد المنصات الإلكترونية الخاصة بهم.

ووفقاً لـ”المدينة”، تضمن التوجيه الاستفادة من المعملين والمعلمات الأجانب ممن لم تسمح لهم ظروفهم بالعودة للمملكة من بلدانهم عن طريق تقديم الدروس التعليمية والأنشطة المدرسية عن بُعد عبر تلك المنصات الإلكترونية وذلك للقصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1442هـ.

وأكد نائب وزير التعليم أن على مدراء تعليم المناطق والمحافظات توجيه إدارات تلك المدارس بالإشراف والمتابعة لأداء المعلمين والمعلمات في داخل البيئات الصفية على أن يقوم مكتب التعليم الأهلي بتقييم الوضع والرفع بتقارير دورية لوكالة التعليم العام الأهلي يأتي ذلك في ظل اهتمام الوزارة بدعم المدارس العالمية والأجنبية وتحسين وتطوير العملية التعليمية.

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