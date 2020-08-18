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50 ألف دولار تكشف عن تجسس عضو بـ«الاستخبارات الأمريكية» لصالح الصين

50 ألف دولار تكشف عن تجسس عضو بـ«الاستخبارات الأمريكية» لصالح الصين
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت صورة نشرتها وزارة العدل الأمريكية خيوط عملية تجسس على الولايات المتحدة لصالح الصين.

ووفقاً لـ”سكاي نيوز عربية” أظهرت الصورة رجلان يتقاضان مبلغ 50 ألف دولار، اتهم أحدهما رسميا بالتخابر لبكين.

وأعلنت الوزارة أن عضوا سابقا في وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) والشرطة الفيدرالية الأمريكية اتُهم بالتجسس لمصلحة الصين، التي قد يكون سرب إليها وثائق سرية وأسماء مخبرين.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن المدعو “ألكسندر يوك تشينغ ما” قد تم خداعه العام الماضي من قبل عميل سري أمريكي، تظاهر بأنه يعمل لصالح الاستخبارات الصينية من أجل استدراجه للاعتراف بأنشطته، حتى اعتقل في 14 أغسطس الجاري.

ويبلغ تشينغ ما من العمر 67 عاما، وقد ولد في هونغ كونغ وحصل على الجنسية الأمريكية، وعمل بين عامي 1982 و1989 في وكالة الاستخبارات المركزية عميلا سريا.

كما عمل أحد أفراد عائلته في الاستخبارات الأمريكية من عام 1967 إلى عام 1983، لكن هذا الأخير الذي يعاني ضعفا إدراكيا ليس ملاحقا، بالنظر إلى عمره (85 عاما) وحالته الصحية.

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