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الرياض تحتل المرتبة الأولى في عدد طلبات التنفيذ الواردة للمحاكم

الرياض تحتل المرتبة الأولى في عدد طلبات التنفيذ الواردة للمحاكم
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تواصل – فريق التحرير:

احتلت منطقة الرياض المرتبة الأولى، في عدد طلبات التنفيذ الواردة لدوائر ومحاكم التنفيذ خلال الـ350 يوما الماضية، بأكثر من 57 مليار ريال بـ 153.144 طلباً.

ووفقاً لـ”اليوم”، أشارت إحصائية صادرة عن وزارة العدل إلى أن منطقة مكة المكرمة، جاءت في المرتبة الثانية بإجمالي 32.3 مليار ريال لـ 169،723 طلبا، واحتلت المنطقة الشرقية المرتبة الثالثة بإجمالي 30.9 مليار ريال بـ101،093 طلبا.

وكشفت الإحصائية، أن إجمالي عدد طلبات التنفيذ الواردة لدوائر ومحاكم التنفيذ في جميع مناطق المملكة أكثر من 597.259 طلبا وبلغ إجمالي المبالغ المالية التي تضمنتها طلبات التنفيذ أكثر من 133.3 مليار ريال.

وقدمت الطلبات التنفيذية في مجمل مناطق المملكة عن طريق الطلب الإلكتروني بواقع 99.8%، فيما كانت النسبة الصغرى من السندات التي قدمت بطريقة عادية بلغت 1،044 طلبا فقط أي ما نسبته 0.2%.

 

 

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