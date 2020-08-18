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مشروع «الرياض الخضراء» لزراعة ملايين الأشجار.. يُخفّض درجات الحرارة ويحد من التلوث (فيديو)

مشروع «الرياض الخضراء» لزراعة ملايين الأشجار.. يُخفّض درجات الحرارة ويحد من التلوث (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

تعمل مدينة الرياض على تحقيق حلم زراعة ما يزيد عن ٧ ملايين ونصف مليون شجرة، وذلك ضمن مشروع ”الرياض الخضراء“ الذي تبنّته الهيئة الملكية لمدينة الرياض، حيث يُعد واحد من أكثر مشاريع التشجير طموحاً في العالم.

ورصد تقرير مصور لقناة الإخبارية ترقّب سكان العاصمة اكتمال المشروع ورؤيتهم للتأثير البيئي الجمالي والمجتمعي والاقتصادي للمشروع الذي يستهدف زراعة 7.5 مليون شجرة خلال عشر سنوات، ورفع نسبة المسطحات الخضراء من إجمالي المساحة المطورة للعاصمة من 1.5% إلى 9.1% عام 2030. فيما سيبلغ معدل مساحة المسطحات الخضراء لكل فرد  من 1.7متر مربع إلى 28 متر مربع.

ويعمل المشروع الذي توليه القيادة اهتمامًا بالغًا على خفض درجات الحرارة ما بين 8 إلى 15 درجة من وهج الحرارة المنعكسة من باطن الأرض ضمن مناطق التشجير المكثف، إلى جانب دورها في تحسين جودة الهواء في المدينة عبر تخفيض ثاني أُكسيد الكربون بنسب تتراوح ما بين 3 – 6% وزيادة معدل الأكسجين والرطوبة وتقليص نسبة الغبار في الهواء.

 

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