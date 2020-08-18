مشروع «الرياض الخضراء» لزراعة ملايين الأشجار.. يُخفّض درجات الحرارة ويحد من التلوث (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:
تعمل مدينة الرياض على تحقيق حلم زراعة ما يزيد عن ٧ ملايين ونصف مليون شجرة، وذلك ضمن مشروع ”الرياض الخضراء“ الذي تبنّته الهيئة الملكية لمدينة الرياض، حيث يُعد واحد من أكثر مشاريع التشجير طموحاً في العالم.
ورصد تقرير مصور لقناة الإخبارية ترقّب سكان العاصمة اكتمال المشروع ورؤيتهم للتأثير البيئي الجمالي والمجتمعي والاقتصادي للمشروع الذي يستهدف زراعة 7.5 مليون شجرة خلال عشر سنوات، ورفع نسبة المسطحات الخضراء من إجمالي المساحة المطورة للعاصمة من 1.5% إلى 9.1% عام 2030. فيما سيبلغ معدل مساحة المسطحات الخضراء لكل فرد من 1.7متر مربع إلى 28 متر مربع.
فيديو | تعرف على مشروع#الرياض_الخضراء.. ملايين الأشجار في العاصمة ستنعكس على جودة الحياة والحد من التلوث والإسهام في خفض درجات الحرارة#الإخباريةpic.twitter.com/uNGp4v0Ul2
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv)August 18, 2020