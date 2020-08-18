أولياء أمور يطالبون بنقل أبنائهم لمدارس حكومية.. و«الأهلية» تخفض الرسوم

تواصل – فريق التحرير:

شهدت العديد من المدارس في الرياض خلال اليومين الماضيين حضوراً لافتاً لأولياء أمور الطلاب والطالبات الراغبين في نقل أبنائهم وبناتهم من المدارس الأهلية للحكومية للاستفادة من مجانية التعليم وتوفير الرسوم السنوية كون الدراسة ستبدأ عن بعد.

وطالب عدد من أولياء الأمور بإعادة توزيع الطلاب والطالبات في المدارس الحكومية، وتساءلوا كيف بمواطن يسكن بجوار مدرسة حكومية ولا يجد مقعداً فيها؟ بسبب سوء توزيع الطلاب وقبول طلاب وطالبات من أحياء أخرى حتى تكدست المدارس بأعداد كبيرة.

بينما طالب آخرون الجهات المختصة بفتح مدارس تستوعب أعداد الطلاب والطالبات المتزايد، فيما ذهب آخرون إلى ضرورة تخفيض رسوم الأهليات كي يستطيع بعض أولياء الأمور تعليم أبنائهم فيها ويساهم ذلك في تخفيف الضغط عن المدارس الحكومية، وفقا لـ”الوطن”.

في سياق متصل، أعلنت العديد من المدارس الأهلية تخفيض رسومها إلى نسبة وصلت إلى 50% في بعضها ومدارس أخرى أشعرت طلابها بمراجعة الرسوم وتخفيضها خلال الفترة المقبلة وذلك لطمأنة أولياء الأمور وجذبهم بالتخفيض كي يعدلوا عن سحب أبنائهم منها.