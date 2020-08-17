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لحماية البيانات والشبكات.. «الأمن السيبراني» تصدر وثيقة المعايير الوطنية للتشفير

لحماية البيانات والشبكات.. «الأمن السيبراني» تصدر وثيقة المعايير الوطنية للتشفير
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وثيقة (المعايير الوطنية للتشفير)، لتعزيز حماية البيانات والأنظمة والشبكات لدى الجهات الوطنية، وتحديد الحد الأدنى من المتطلبات لتوفير درجة الحماية المطلوبة عند استخدام آليات التشفير للأغراض المدنية والتجارية، وبما يدعم الاستخدام الفعال للتشفير في حماية الفضاء السيبراني للمملكة.

وجرى تطوير وثيقة المعايير الوطنية للتشفير بناءً على آخر ما توصلت له الدراسات والأبحاث في هذا المجال ووفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

كما تمت دراسة أنظمة وآليات تشفير مطبقة عالمياً، وتقييم تجارب عدد من الدول، مع مراعاة طبيعة الاحتياج والمتطلبات الوطنية في هذا المجال.

يأتي ذلك ضمن جهود الهيئة واختصاصها بوضع السياسات والمعايير والضوابط المتعلقة بالأمن السيبراني في المملكة، ومتابعة الالتزام بها، وتحديثها.

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