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كيف تحمي هاتفك الأندرويد من التطبيقات المدمرة؟

كيف تحمي هاتفك الأندرويد من التطبيقات المدمرة؟
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تواصل – وكالات:

لا يزال مستخدمو هواتف أندرويد مستهدفين بمئات التطبيقات الخطيرة التي تم اكتشافها هذا العام والتي يمكن أن تلحق الضرر بهواتفهم.

ولحسن الحظ، هناك بعض الطرق البسيطة جداً لتجنب هذه التطبيقات الضارة والحفاظ على جهازك في مأمن من هذه الهجمات الضارة. وتواصل غوغل محاربة هذه المشكلة، من خلال حظر مئات التطبيقات خلال الأشهر القليلة الماضية.

وتحتوي هذه التطبيقات على جميع أنواع المفاجآت السيئة للمستخدمين، مع قدرة بعضها على سرقة البيانات الشخصية، بينما يملأ البعض الآخر الأجهزة بإعلانات لديها القدرة على الاستيلاء على الشاشة حتى عندما لا تكون قيد الاستخدام.

و نشر فريق في شركة AVG الأمنية بعض النصائح المفيدة للغاية لمستخدمي هواتف أندرويد، وربما تكون أفضل نصيحة هي محاولة عدم الانغماس في إضافة ألعاب أو خدمات من متاجر تطبيقات الطرف الثالث، حيث غالباً ما يتم إخفاء البرامج الضارة بسهولة في هذه التطبيقات.

ويمكن لإغراء تنزيل التطبيقات المتميزة مجاناً أن يجعل هذه الأسواق عبر الإنترنت مكاناً جذاباً للزيارة، ولكنها يمكن أن تعرّض هاتفك الذكي لخطر جسيم حيث لا توجد غالباً عمليات فحص للتحقق من وجود مشكلات أمنية.

وعلى الرغم من أن من الأفضل تجنب متاجر الجهات الخارجية، لا تزال هناك إمكانية أن يحتوي متجر غوغل بلاي على تطبيقات ضارة، ولكن يمكن عادةً اكتشافها من خلال إجراء بعض الأبحاث البسيطة.

وقبل تنزيل تطبيق ما، تحقق من المطور للتأكد من أن ما أصدره في الماضي لم يسبب أية مشاكل للمستخدمين، ومن الضروري أيضاً قراءة أكبر عدد ممكن من المراجعات المنشورة على متجر غوغل بلاي، لمعرفة إذا كان المستخدمون الآخرون ينصحون بالتطبيق أم لا.

وقد يحاول بعض المطورين نشر تقييمات زائفة من فئة الخمس نجوم، ولكن يمكن بسهولة اكتشافها إذا ظهرت مع مجموعة من التعليقات بنجمة ونجمتين. وعادةً ما يوحي التطبيق الذي يحتوي على الكثير من التنزيلات والمراجعات الجيدة أنه آمن ويمكنك تنزيله بدون مشاكل.

وبمجرد تنزيل أحد التطبيقات، قد يطلب أذونات معينة والوصول إلى مناطق محددة في هاتفك ولكن كن حذراً عند هذه المرحلة، فمثلاً يجب أن يكون طلب هذه الأذونات منطقياً ويتماشى مع الغرض من التطبيق، فمثلاً من المنطقي أن يطلب تطبيق مثل إنستغرام الوصول إلى صورك، ولكن الأمر ليس كذلك عندما يتعلق الأمر بلعبة ما.

شيء آخر يجب أن تكون على دراية به وهو عمليات الاحتيال من خلال التطبيقات المزيفة، والتي يمكن أن تبدو رسمية، ولكنها غالباً ما تقود المستخدمين إلى تنزيل أشياء قد يندمون عليها. فإذا كنت تقوم مثلاً بتنزيل فيس بوك مسنجر، ولاحظت أن التطبيق مرفوع على المتجر قبل أشهر قليلة، فهذه علامة واضحة على أن التطبيق مزيف.

وقد تأتي التطبيقات المزيفة أيضاً عبر رسائل البريد الإلكتروني، والتي غالباً ما تحتوي على أخطاء إملائية أو نحوية حيث يتم إنشاؤها على عجل، أو في بلدان ليست لغة التطبيق هي اللغة الأم فيها.

وتساعد خدمة Google Play Protect في إيقاف ظهور العديد من هذه المشكلات، ولكن إذا كنت لا تزال قلقاً بشأن التطبيقات الخطرة، فيمكنك دائماً إضافة ميزة أمان إضافية عبر برنامج موثوق لمكافحة الفيروسات، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

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