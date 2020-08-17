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«التقاعد» تحدد ضوابط الإعالة للاستفادة من المعاش التقاعدي

«التقاعد» تحدد ضوابط الإعالة للاستفادة من المعاش التقاعدي
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تواصل – فريق التحرير:

حددت المؤسسة العامة للتقاعد ضوابط وشروط الإعالة للاستفادة من المعاش التقاعدي بما يكفل سرعة إنجاز تخصيص المعاش للمستفيدين.

وأشارت المؤسسة العامة للتقاعد، إلى أن المادة (٢٥) من نظام التقاعد المدني والمادة (٢٣) من نظام التقاعد العسكري اشترطتا أن يكون الشخص المستحق للمعاش معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش قبل وفاته، وذلك وفقًا لإجراءات إثبات الإعالة التالية:

1- أن يكون إثبات الإعالة بموجب “صك شرعي” صادر من المحاكم الشرعية المختصة.

2-أن يكون المستفيد معتمدًا كليًا في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته، ولا يعتد بالإعالة المشتركة أو الجزئية.

3- أن تكون شروط استحقاق المعاش الأخرى متوفرة في المستفيد بالإعالة.

4- أن يكون تاريخ إصدار صك الإعالة لاحقاً لتاريخ وفاة صاحب المعاش.

5- عدم قبول أي إثبات لإعالة أحد المستفيدين يقدم للمؤسسة في أي من الحالات الآتية:

– مضي سنتين على تاريخ تخصيص المعاش.

– وفاة الشخص المعال قبل ورود الإثبات للمؤسسة.

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