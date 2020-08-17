«الموارد البشرية»: بدء التوطين في 9 أنشطة جديدة خلال أيام

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بدء التوطين في 9 أنشطة جديدة بنسبة 70% ابتداء من تاريخ 1/1/1442هـ، الموافق 20/8/2020م.
ويشمل القرار توطين منافذ بيع جملة وتجزئة الأنشطة التالية:
– بيع القهوة والشاي والعسل والسكر والبهارات
– بيع الفواكه والخضروات والتمور
– بيع مواد التنظيف والبلاستيك والصابون
– بيع الحبوب والبذور والزهور والنباتات والمواد الزراعية
– بيع المياه والمشروبات
– بيع الهدايا والكماليات والأعمال والمشغولات البدوية والأثرية
– بيع الألعاب وألعاب الأطفال
– بيع اللحوم والأسماك والبيض والألبان والزيوت النباتية
– بيع الكتب وأدوات القرطاسية وخدمات الطالب