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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

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بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

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مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

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«الموارد البشرية»: بدء التوطين في 9 أنشطة جديدة خلال أيام

«الموارد البشرية»: بدء التوطين في 9 أنشطة جديدة خلال أيام
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بدء التوطين في 9 أنشطة جديدة بنسبة 70% ابتداء من تاريخ 1/1/1442هـ، الموافق 20/8/2020م.

ويشمل القرار توطين منافذ بيع جملة وتجزئة الأنشطة التالية:

– بيع القهوة والشاي والعسل والسكر والبهارات

– بيع الفواكه والخضروات والتمور

– بيع مواد التنظيف والبلاستيك والصابون

– بيع الحبوب والبذور والزهور والنباتات والمواد الزراعية

– بيع المياه والمشروبات

– بيع الهدايا والكماليات والأعمال والمشغولات البدوية والأثرية

– بيع الألعاب وألعاب الأطفال

– بيع اللحوم والأسماك والبيض والألبان والزيوت النباتية

– بيع الكتب وأدوات القرطاسية وخدمات الطالب 

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