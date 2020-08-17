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«الخضيري»: الشاي الأخضر أفضل من الأسود لهذه الأسباب

«الخضيري»: الشاي الأخضر أفضل من الأسود لهذه الأسباب
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تواصل – فريق التحرير:

أكد الدكتور فهد الخضيري، الباحث المتخصص في علم المسرطنات، أن الشاي الأخضر هو نفس الأسود بالضبط،والفرق بينهما نتيجة عملية التجفيف حيث يتم تجفيف الشاي الأسود بالحرارة، بينما الأخضر مجفف بالتبريد.

وأوضح الخضيري أن فوائد الشاي الأخضر تفوق نظيره الأسود رغم أن كليهما غني بمضادات الاكسدة كالفلافونيدات والكاتشين والايبيكاتشين والتي تساهم في منع تحول الخلايا وكذلك نضارة البشرة.

وكشف الخضيري، في تغريدات عبر حسابه في “تويتر” أن الشاي الأخضر أقوى تنبيهاً من الأسود وفسر ذلك بأن مكونات التانين والفلافونيدات والكافيين؛لم تتكسر بالحرارة كما حصل للشاي الاسود، لذا فالأخضر أقوى مفعولاً وقديسبب “خفقان” اذا تم الإكثار من تناوله، محذراً من تصديق وجود ما يسمى بشاي النحافة إلا الأنواع المضاف إليها أدوية.

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