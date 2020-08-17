وظائف شاغرة بـ «التخصصات الصحية» في الرياض وأبها

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أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن توفر وظائف إدارية شاغرة (عدد وظيفتان) بمسمى (أخصائي دراسات عليا Postgraduate Specialist) في كل من (الرياض، أبها) لحملة البكالوريوس من حديثي التخرج في التخصصات التالية:

إدارة الأعمال

الترجمة

اللغة الإنجليزية

– الشروط:

• أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

• حاصل على شهادة البكالوريوس في أحد التخصصات الموضحة أعلاه

• إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

• حديث التخرج

– الوصف الوظيفي:

تسيير أمور الهيئة بشأن جميع الأمور الخاصة بالدراسات العليا مثل (القيد والتسجيل بالدراسات العليا، تشكيل لجان مناقشة الرسائل والبحوث، تشكيل لجان الفحص، كتابة خطابات اللجان ونقل وتحويل الطلاب)، وغيرها من المهام ذات الصلة بالدراسات العليا.

– وأوضحت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أنه يمكن التقديم على الوظائف متاح لمدة أسبوع، من خلال الرابط التالي (اضغط هنــا).