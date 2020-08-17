أسهل طريقة لإرسال بريد إلكتروني حال انقطاع أو بطء الإنترنت (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

نشر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”، شرح من خلاله طريقة إرسال رسالة بريد في حالة بطء أو انقطاع خدمة الإنترنت.

وعلق الحمادي، على المقطع بقوله “إذا احتجت ترسل رسالة بريد؛ ولكن ما عندك إنترنت أو فيه بطء أو أي إشكالية، بإمكانك كتابة الرسالة وإرسالها حتى بدون توفر الإنترنت عندك”.

وأضاف عبدالعزيز الحمادي أنه سيتم جدولتها لإرسالها بمجرد ما يتصل الجهاز بالإنترنت مباشرة بدون تدخّل منك، وكذلك قراءة الرسائل بدون شبكة.