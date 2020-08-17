«مدني جازان»: سقوط مقذوف عسكري أطلقته مليشيا الحوثي على إحدى القرى الحدودية

09:18

«وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسولَهُ وَيَخشَ اللَّهَ وَيَتَّقهِ فَأُولئِكَ هُمُ الفائِزونَ».. تلاوة خاشعة للشيخ الدوسري