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تبوك.. 186 مدرسة أهلية وعالمية تخفض رسومها إلى 50٪ للفصل الأول

تبوك.. 186 مدرسة أهلية وعالمية تخفض رسومها إلى 50٪ للفصل الأول
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تواصل – فريق التحرير:

أطلقت قيادة الإدارة العامة للتعليم مبادرة (بنيان) يمثلها مكتب التعليم الأهلي والمدارس الأهلية والعالمية ورياض الأطفال الأهلية في المنطقة، والتي تتضمن تخفيض الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الأول إلى نسبة 50٪ ، وذلك بعد اللقاء الذي جمع الإدارة بملاك المدارس الأهلية صباح اليوم.

وثمن المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري لملاك ومالكات المدارس الأهلية والعالمية ورياض الأطفال الأهلية هذه المبادرة الوطنية،التي ستخدم أكثر من 30 ألف طالب وطالبة في المنطقة، وتوفر على أولياء أمورهم ما مجموعه نحو 90 مليون ريال من قيمة الرسوم الدراسية، مشيرا إلى أن هذه المبادرة ترسخ الواجب الوطني الذي قدمه ملاك ومالكات المدارس الأهلية والعالمية ورياض الأطفال الأهلية نحو وطنهم.

ونوه مدير التعليم بتوجيهات وحرص وزارة التعليم في هذا الصدد لخدمة الطلاب والطالبات الملتحقين بالمدارس الأهلية والعالمية ورياض الأطفال الأهلية وأولياء أمورهم، مشيرا إلى متابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزبز أمير منطقة تبوك، وعناية سموه الكريم بالعمل التعليمي في المنطقة، ومبادراته الوطنية المتنوعة، في ظل دعم ورعاية القيادة الحكيمة.

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