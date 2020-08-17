«خبير بيئي»: الأمانات أخطأت بزراعة هذا النبات في شوارع المملكة (فيديو)

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قال الخبير البيئي، د.محمد الشايع، إن أمانات المدن ارتكبت أخطاء في السابق بزراعة النخيل لاحتياجها إلى ري وعناية وتلقيح.

وأضاف في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن النخيل حقيقة تحتاج إلى عناية وري وتلقيح وتأثيرها سلبي لعدم توفر الإمكانيات للعناية بها في الشوارع.

وأضاف أن الجديد حاليا والذي نراه في الرياض “النباتات الصحراوية” التي تم زراعتها مثل السدر والطلح وغيرها من النباتات التي تقاوم التصحر.