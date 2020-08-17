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يقلل زمن الاستجابة للبلاغات الواردة.. «أمير الرياض» يدشن برنامج «المسعف الإلكتروني»

يقلل زمن الاستجابة للبلاغات الواردة.. «أمير الرياض» يدشن برنامج «المسعف الإلكتروني»
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تواصل – واس:

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، نظام “المسعف الإلكتروني” التابع لهيئة الهلال الأحمر السعودي.

وقدم رئيس هيئة الهلال الأحمر الدكتور محمد القاسم شرح لسمو أمير منطقة الرياض عن نظام المسعف الإلكتروني وآلية عملة حيث يستهدف البرنامج تقليل زمن سرعة الاستجابة من خلال البلاغات الواردة إلى غرف العمليات إضافة لربطة مع المنشآت والمستشفيات الطبية التي تستقبل الحالات الطارئة بمنطقة الرياض، وعددها 91 منشأة طبية، حيث يعد البرنامج من الأنظمة الإلكترونية المتطورة وأحد مكونات نظام العمليات لإدارة الخدمات الطبية الإسعافية الميدانية للهيئة، ومن ضمن مزايا البرنامج الاطلاع على مدى جاهزية الفرق الإسعافية واستقبال البلاغات الجديدة وقبولها أو إلغاءها ورسم أفضل المسارات لموقع البلاغ.

ويتيح البرنامج اختيار المنشأة الطبية الأنسب للحالة الإسعافية ورسم أفضل مسار للوصول السريع للمنشأة مع التوجيه الصوتي بعد مباشرة الحالة وتسجيل البيانات والتقارير الإسعافية الإلكترونية، حيث يعد البرنامج ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، الهادفة إلى رفع جودة الخدمات الإسعافية في جميع مناطق المملكة.

واستعرض مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الرياض الدكتور أحمد الخريصي جهود الفرع خلال جائحة كوفيد 19 خلال الأشهر الخمسة الماضية وما قدم لمكافحة الفيروس من خلال التكاملي لجميع الادارات والمراكز الإسعافية بالهيئة،  مبيناً أن 112 مركزاً إسعافياً تابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي تخدم منطقة الرياض.

وتمنى سمو أمير منطقة الرياض التوفيق والنجاح للجميع مثمناً الجهود في تطوير العمل الإسعافي والاستفادة من التقنية وتوظيفها عملياً وعلمياً.

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