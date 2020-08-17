«ZTE» الصينية تستعد لإطلاق أول هاتف في العالم بكاميرا تحت الشاشة

تواصل – وكالات:

تستعد شركة تصنيع الهواتف الذكية الصينية زد تي إي (ZTE) الشهر المقبل لإطلاق أول هاتف بكاميرا تحت الشاشة في العالم داعم لشبكات الجيل الخامس (5G) يتم إنتاجه بكميات كبيرة.

وسيكون (ZTE Axon 20 5G)، الذي سيتم إطلاقه في الصين في الأول من شهر سبتمبر، أول هاتف ذكي مزود بكاميرا تحت الشاشة يتم طرحه في السوق.

ويتم إخفاء الكاميرا الأمامية تحت الشاشة، دون الحاجة إلى أي نتوء أو ثقب دائري صغير، ويزيد التصميم من مساحة شاشة الهاتف الذكي، والتي عادة ما تتضمن بقعة سوداء في الجزء العلوي تحتوي على الكاميرا.

ويشاع أن (ZTE Axon 20 5G) الجديد يعمل بنظام التشغيل أندرويد 10، ويأتي بشاشة من نوع (OLED) بقياس 6.92 إنشات بدقة 1080×2460 بكسل، وذلك وفقًا لتسريب على موقع الهيئة التنظيمية الصينية (TENAA).

وتصف الشركة الجهاز الجديد بأنه علامة فارقة في طموحها لبيع هاتف ذكي بشاشة كاملة حقيقية.

وقالت (ZTE): إن جميع اللاعبين الرئيسيين في الصناعة كانوا يعملون على الهاتف الذكي المزود بكاميرا تحت الشاشة. و لاستيعاب الكاميرا الأمامية، استخدمت تصميمات الهواتف الذكية في السابق شاشة النتوء الشهيرة.