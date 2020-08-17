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بمواصفات عالمية.. وزير الصحة يُدشّن عربات جديدة للتبرع بالدم (صور)

بمواصفات عالمية.. وزير الصحة يُدشّن عربات جديدة للتبرع بالدم (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

بحضور معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، دشنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، العربات الجديدة للتبرع بالدم حيث تواصل الصحة جهودها لزيادة الوعي حول أهمية التبرع بالدم، والعمل على الاكتفاء التام، من خلال التبرع التطوعي داخل بنوك الدم في المملكة.

وأوضحت الوزارة أن الهدف من هذه العربات هو تمكين بنوك الدم من الوصول إلى أماكن المتبرعين سعياً إلى تعزيز ثقافة التبرع بالدم وزيادة عدد المتبرعين بالدم بشكل طوعي ومنتظم .

وأشارت إلى أنه سيتم تأمين عدد 24 عربة تبرع بالدم بمواصفات عالمية ومجهزة بشكل كامل بأحدث الأجهزة اللازمة للتبرع بالدم وبواقع عربة لكل بنك دم مركزي في المملكة، حيث تم توريد الدفعة الأولى والبالغ عددها 10 عربات وجاري توزيعها على 10 مناطق صحية وسيتم توريد باقي العربات وعددها 14 عربة خلال الأشهر القادمة بإذن الله ، وتوزيعها على 14 بنك دم مركزي تشمل جميع المناطق الصحية بالمملكة، وتم إعداد برنامج تشغيلي لهذه العربات لتحقق الهدف المنشود والمأمول بإذن الله من تأمينها.

جدير بالذكر أن بنوك الدم يبلغ عددها 221 بنك دم منها “24 بنك دم مركزي و 105 بنوك دم فرعية و83 مركز نقل دم” كما بلغ عدد المتبرعين بالدم خلال العام 2019 عدد 345693 متبرع ومتبرعة.

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