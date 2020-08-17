جمعية أجياد للدعوة تكرّم الفائزين في مسابقة حفظ السنة الإلكترونية

تواصل – فريق التحرير:

كرمت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة المكرمة، الفائزين بمسابقة ”حفظ السنة” الإلكترونية بمبالغ نقدية تحفيزًا للأطفال على حفظ السنة النبوية.

وتأتي هذه المسابقة تحت إشراف فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، مساهمة من الجمعية لتفعيل ملتقى مكة الثقافي، والذي دشّنه أمير المنطقة خالد الفيصل هذا العام تحت شعار “كيف نكون قدوة بلغة القرآن”, وهي عبارة عن تسجيل مقطع فيديو من قبل المتسابق وهو يلقي فيه حديثًا عن النبي –عليه الصلاة والسلام-.

وضمت المسابقة فرعين، الأول من عمر عشر سنوات وحتى الثانية عشرة، والثاني من عمر ثلاث عشرة وحتى الخامسة عشرة؛ حيث تم اختيار عشرة فائزين من كل فرع بناءً على المعايير التي تم الإعلان عنها سابقاً وهي وضوح الصوت والصورة، والالتزام باللغة العربية الفصحى، والبراعة في الإلقاء وفي الخطابة واستخدام لغة الجسد.

من جانبها، هنّأت الجمعية الفائزين العشرين في المسابقة، سائلة الله لهم التوفيق والسداد, كما شكرت جميع المشاركين في المسابقة.

وتؤكد الجمعية أنها بصدد إطلاق عدد من المسابقات الالكترونية لعموم المجتمع, وتهيب الجميع بمتابعة حساباتها الإلكترونية في وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة جميع برامجها ومسابقاتها المتنوعة.