هل يمكن تناول «الزبادي» منتهي الصلاحية؟.. طبيب يوضح (فيديو)

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أوضح طبيب الباطنية الدكتور عبدالله العنزي، أنه لابد من توافر 3 شروط لاستخدام الزبادي منتهي تاريخ الصلاحية.

وأضاف في مقطع فيديو على موقع “تويتر”، أن التاريخ الموجود على علبة الزبادي لا يعني انتهاء الصلاحية، وإنما هي تواريخ قانونية ولا يعني أنه غير قابل للاستخدام الآدمي، حيث يمكن استخدامه بعد شهر من انتهاء الصلاحية.

وأكد “العنزي” أنه يمكن استخدامه إذا كان محفوظ بالثلاجة وأن يكون غير مفتوح وألا يكون مضاف إليه فواكه، حيث أنه من الوارد أن تنتهي صلاحية الفواكه وممكن أن يتعرض المستهلك لتسمم الغذائي.