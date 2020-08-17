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ماليزيا تكتشف سلالة حديثة من فيروس كورونا أكثر عدوى بـ10 مرات

ماليزيا تكتشف سلالة حديثة من فيروس كورونا أكثر عدوى بـ10 مرات
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت ماليزيا عن سلالة حديثة من فيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″ داخل البلاد أكثر عدوى بعشر مرات.

ووفقاً لـ” العربية. نت” أوضح مسؤول ماليزي اليوم الاثنين، أنه عثر على تلك الطفرة الجديدة، التي تسمى D614G ، بين ثلاث حالات على الأقل من 45 شخصاً، انتقلت إليهم العدوى عبر صاحب مطعم عائد من الهند، خرق الحجر الصحي المنزلي المحدد بـ 14 يوماً.

كما أوضح أن تلك السلالة الجديدة وجدت أيضاً لدى مجموعة أخرى، تضم أشخاصاً عائدين من الفلبين إلى ماليزيا.

إلى ذلك، رأى مدير عام الصحة، نور هشام عبد الله، أن تلك السلالة الجديدة قد تعني أن الدراسات الحالية حول اللقاحات ربما تكون غير مكتملة أو غير فعالة لمواجهة تلك الطفرة المستجدة.

في حين ذكرت ورقة بحثية نُشرت في Cell Press أنه من غير المرجح أن يكون لتلك الطفرة تأثير كبير على فعالية اللقاحات التي يتم تطويرها حاليًا.

يشار إلى أن تلك السلالة وجدت بشكل واسع في أوروبا والولايات المتحدة، إلا أن منظمة الصحة العالمية أفادت سابقا بأنه لا يوجد دليل على أنها تؤدي إلى عوارض مرضية أكثر خطورة.

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