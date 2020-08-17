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تقطع أكثر من 1600كم دون الحاجة للتزود بالوقود.. الكشف عن سيارة «XP-1» الخارقة

تقطع أكثر من 1600كم دون الحاجة للتزود بالوقود.. الكشف عن سيارة «XP-1» الخارقة
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تواصل – فريق التحرير:

كشف صانع سيارات أميكي عن “سيارة خارقة” جديدة تعمل بالهيدروجين ويمكن أن تقطع أكثر من 1600 كيلومتر دون الحاجة إلى التزود بالوقود.

ووفقا لما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يمكن أن تبلغ سرعة سيارة XP-1 من Hyperion من صفر إلى 100 كم/ساعة في الساعة في 2.2 ثانية، فيما تقول الشركة المُصنعة إن السرعة القصوى لـXP-1 وصلت إلى 350 كم/ساعة.

وعلى الرغم من أن السيارة الجديدة لا ينبعث عنها عادة سوى بخار الماء، إلا أن فصل الهيدروجين عن الأكسجين عملية شاقة تتطلب موارد غير متجددة مثل الفحم أو الغاز الطبيعي، وبالتالي تقوض هذه النقطة بيع السيارات بوقود الهيدروجين كبديل صديق للبيئة.

كما من المقرر أن يتم إنتاج 300 سيارة فقط في عام 2022، لتنضم إلى العديد من سيارات أخرى تعمل بالهيدروجين في الأسواق، من بينها بما في ذلك Honda Clarity وToyota Mirai وHyundai Nexo.

يشار إلى أن السيارة XP-1، وهي من فئة الرودستر عالية التقنية، تعد نتاجا لما يقرب من عقد من التطوير، وتم تزويدها بنظام دفع رباعي وناقل الحركة ثلاثي السرعات.

وتساعد العناصر الديناميكية الهوائية خلف الأبواب المتأرجحة على الانعطاف بسرعة عالية ومضاعفة، كما تقوم الألواح الشمسية على جسم السيارة الخارجي بتغيير وضعها لتتناسب مع مسار الشمس.

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