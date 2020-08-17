مختص يكشف عن مخالفة تتسبب في إغلاق الكثير من «مطابخ الولائم» بالمملكة

تواصل – فريق التحرير:

كشف مختص عن سبب إغلاق الجهات المعنية نسبة كبيرة من المطابخ المخالفة للاشتراطات الصحية الخاصة بطبخ الولائم، وذلك للحفاظ على صحة المواطن والمقيم.

وقال رئيس رابطة مربي مواشي المملكة سعود الهفتاء لـ”الوطن”: إن من أبرز المخالفات التي يتم بسببها إغلاق العديد من مطابخ الولائم هي طبخ الذبائح وخلطها في قدر واحدة، مع العلم أن بعض الذبائح يوجد فيها بقايا مضادات حيوية أو مصابة بمرض معين.

وتابع “الهفتاء” حديثه حول وقوع المخالفات المتكررة خاصة في المواسم كالعيدين أو مواسم الأفراح والمناسبات، قائلًا: “يحق للمستهلك طلب رؤية الختم على الذبيحة قبل شرائها إلا أنه وللأسف حتى مع وجود هذه الأختام فإن التلاعب يحدث وبشكل كبير”.

وأشار الهفتاء إلى أن هذا التصرف يعد تلاعبا كبيرا، حيث إن خلط الذبائح وطهيها في قدر واحدة قد يتسبب في نقل الأمراض في حال كانت إحدى الذبائح مريضة أو حقنت بإبر مضادات حيوية ونحو ذلك، ومن ثم تنتقل للّحم الخاص بأشخاص آخرين، كما أكد الهفتاء أنه يرى أن على المطابخ أن تضع أختاما باللون النحاسي أو الذهبي أو رقم معين يعلق على الذبيحة في مكان آمن، ومن ثم يأتي المستهلك ويأخذ ذبيحته المطهية بناء على الرقم الخاص به، ولكن ما يحدث هو طبخ عشوائي وأغلب المطابخ للأسف تباشرها عمالة أجنبية، وحتى مسألة الأسعار عشوائية وغير مقننة.

تجدر الإشارة إلى أن أمانة جدة كانت قد أعلنت عن إغلاق 52 مطبخًا للولائم في مدينة جدة خلال موسم عيد الأضحى، حيث أشار المتحدث الإعلامي لأمانة جدة محمد البقمي أن العقوبات المترتبة في مثل هذه الحالات لا تتضمن التشهير ولا السجن، وإنما الغرامات المالية في حال وجود مخالفة للوائح البلدية»، مضيفًا أن إغلاق المطبخ لا يكون بشكل نهائي إنما لفترة معينة تحدد من قبل الجهات المعنية.