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«الحصيني» يتوقع: ارتفاع في درجات الحرارة وهطول أمطار متفاوتة على هذه المناطق

«الحصيني» يتوقع: ارتفاع في درجات الحرارة وهطول أمطار متفاوتة على هذه المناطق
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تواصل- فريق التحرير:

توقع خبير الطقس عضو لجنة “تسميات” عبد العزيز الحصيني، ارتفاع درجات الحرارة اليوم الاثنين، بمعدل درجتين إلى 3 درجات على مناطق المملكة.

وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع” تويتر” أن من له رغبة في السفر للجنوب خاصة مرتفعات جازان وعسير فإن الأيام القادمة مناسبة للذهاب إليهما، لمن يرغب الأجواء الضبابية والأمطار – بإذن الله-.

كما توقع “الحصيني” هطول أمطار اليوم متفاوتة من خفيفة لغزيرة على أجزاء من جازان وعسير وغرب نجران وجنوب الشرقية، ورياح من متوسطة لقوية على أجزاء من مكة والمدينة والرياض والشرقية والشمالية.

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