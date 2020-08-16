الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

تطبيق لحل المعادلات الرياضية عبر كاميرا جوالك بكل سهولة (فيديو)

تطبيق لحل المعادلات الرياضية عبر كاميرا جوالك بكل سهولة (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

نشر الخبير التقني، عبدالعزيز الحمادي، مقطع فيديو شرح من خلاله طريقة سهلة لحل المعادلات الرياضية باستخدام كاميرا الهاتف الجوال.

وعلق الحمادي على المقطع بقوله “أصدرت شركة Google تطبيق متخصص في حل المعادلات الرياضية عبر كاميرا جوالك!

وأوضح عبدالعزيز الحمادي طريقة استخدام التطبيق حيث يتم فقط وضع الكاميرا على أي معادلة وراح يعطيك حلها.

ونشر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي طريقة الحل واستخدام التطبيق بالتفصيل من خلال الروابط التالية:

الآيفون: (اضغط هنــا).

الاندرويد: (اضغط هنــا).

 

 

مواد ذات صلة

لمستخدمي أجهزة الأندرويد.. «جوجل» تُطلق خدمة جديدة لتبادل البيانات

لمستخدمي أجهزة الأندرويد.. «جوجل» تُطلق خدمة جديدة لتبادل البيانات

تعرّف على سعر ومواصفات هاتف «Pixel 4a» المنافس لـ«iPhone SE»

تعرّف على سعر ومواصفات هاتف «Pixel 4a» المنافس لـ«iPhone SE»

بدء جلسة استماع أمام «الكونجرس» لرؤساء جوجل وأمازون وأبل

بدء جلسة استماع أمام «الكونجرس» لرؤساء جوجل وأمازون وأبل

طريقة معرفة المعلومات التي تجمعها «جوجل» عنك.. وخطوات حذفها

طريقة معرفة المعلومات التي تجمعها «جوجل» عنك.. وخطوات حذفها

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة