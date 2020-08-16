تطبيق لحل المعادلات الرياضية عبر كاميرا جوالك بكل سهولة (فيديو)

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نشر الخبير التقني، عبدالعزيز الحمادي، مقطع فيديو شرح من خلاله طريقة سهلة لحل المعادلات الرياضية باستخدام كاميرا الهاتف الجوال.

وعلق الحمادي على المقطع بقوله “أصدرت شركة Google تطبيق متخصص في حل المعادلات الرياضية عبر كاميرا جوالك!

وأوضح عبدالعزيز الحمادي طريقة استخدام التطبيق حيث يتم فقط وضع الكاميرا على أي معادلة وراح يعطيك حلها.

ونشر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي طريقة الحل واستخدام التطبيق بالتفصيل من خلال الروابط التالية:

الآيفون: (اضغط هنــا).

الاندرويد: (اضغط هنــا).