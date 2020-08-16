وظائف شاغرة بالمجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات حجاج الداخل في مكة

تواصل – فريق التحرير:
أعلن المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات حجاج الداخل عن توفر وظائف شاغرة بمقره الرئيس بمكة المكرمة، للعمل بالمسميات التالية والتفاصيل التالية :
1- أمين عام:
- سعودي الجنسية.
- مؤهل جامعي مناسب
- العمر ما بين 35 – 55 عاماً
- خبرة عملية لا تقل عن (5) سنوات في أعمال الحج
- العمل في مناصب قيادية لمدة لا تقل عن (5) سنوات
- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.
2- مدير مالي وإداري
3 – مدير مكتب الرئيس
4 – محاسب
- سعودي الجنسية
- مؤهل جامعي مناسب.
- خبرة عملية من ( 3 – 5 ) سنوات في مجال عمله
- إجادة التعامل مع الحاسب الآلي
– وللتقديم ترسل السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي ( HR@mutahed.com ) خلال 10 أيام من تاريخه، ولمزيد من التفاصيل يمكن الدخول من خلال الرابط التالي (اضغط هنــا).