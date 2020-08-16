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ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
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بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
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مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
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مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

وظائف شاغرة بالمجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات حجاج الداخل في مكة

وظائف شاغرة بالمجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات حجاج الداخل في مكة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات حجاج الداخل عن توفر وظائف شاغرة بمقره الرئيس بمكة المكرمة، للعمل بالمسميات التالية والتفاصيل التالية :

1- أمين عام:

  • سعودي الجنسية.
  • مؤهل جامعي مناسب
  • العمر ما بين 35 – 55 عاماً
  • خبرة عملية لا تقل عن (5) سنوات في أعمال الحج
  • العمل في مناصب قيادية لمدة لا تقل عن (5) سنوات
  • القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

2- مدير مالي وإداري

3 – مدير مكتب الرئيس

4 – محاسب

  • سعودي الجنسية
  • مؤهل جامعي مناسب.
  • خبرة عملية  من ( 3 – 5 ) سنوات في مجال عمله
  • إجادة التعامل مع الحاسب الآلي

– وللتقديم ترسل السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي ( HR@mutahed.com ) خلال 10 أيام من تاريخه، ولمزيد من التفاصيل يمكن الدخول من خلال الرابط التالي (اضغط هنــا).

 

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