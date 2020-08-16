وظائف شاغرة بالمجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات حجاج الداخل في مكة

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أعلن المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات حجاج الداخل عن توفر وظائف شاغرة بمقره الرئيس بمكة المكرمة، للعمل بالمسميات التالية والتفاصيل التالية :

1- أمين عام:

سعودي الجنسية.

مؤهل جامعي مناسب

العمر ما بين 35 – 55 عاماً

خبرة عملية لا تقل عن (5) سنوات في أعمال الحج

العمل في مناصب قيادية لمدة لا تقل عن (5) سنوات

القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

2- مدير مالي وإداري

3 – مدير مكتب الرئيس

4 – محاسب

سعودي الجنسية

مؤهل جامعي مناسب.

خبرة عملية من ( 3 – 5 ) سنوات في مجال عمله

إجادة التعامل مع الحاسب الآلي

– وللتقديم ترسل السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي ( HR@mutahed.com ) خلال 10 أيام من تاريخه، ولمزيد من التفاصيل يمكن الدخول من خلال الرابط التالي (اضغط هنــا).