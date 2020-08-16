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«الشؤون البلدية» تطرح مسودة لائحة اشتراطات نشاط «بيع قطع الغيار»

«الشؤون البلدية» تطرح مسودة لائحة اشتراطات نشاط «بيع قطع الغيار»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم الأحد، عن طرح مسودة مسودة لائحة الاشتراطات الخاصة بنشاط “بيع قطع الغيار”؛ وذلك لاستطلاع الآراء والملاحظات بشأنه.

وقالت الوزارة، في بيان لها عبر “تويتر”: “تعزيزًا للشفافية بين المستفيدين والقطاعات البلديّة، بإمكانك الآن إبداء ملاحظاتك بشأن مسودة لائحة الاشتراطات الخاصة بنشاط “بيع قطع الغيار”، لتحسين جودة بيئة الأعمال والخدمات البلدية والإسهام بتحسين القرار قبل الإصدار”.

وأضافت وزارة الشؤون البلدية والقروية أنه يمكن الاستفادة من الخدمة من خلال الرابط التالي (اضغــط هنــا).

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