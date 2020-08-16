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الموارد البشرية تشدد على تفعيل «حماية الأجور» للمنشآت الـ«5 – 10 عمال»

الموارد البشرية تشدد على تفعيل «حماية الأجور» للمنشآت الـ«5 – 10 عمال»
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تواصل – فريق التحرير:

شدّددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة التزام المنشآت التي تراوح عمالتها ما بين 5 إلى 10 عمال، بتفعيل برنامج حماية الأجور، ورفع ملف الأجور بشكل شهري تفاديا للوقوع في المخالفات.

وكانت وزارة الموارد البشرية قد أعلنت تطبيق المرحلة السادسة عشرة لبرنامج حماية الأجور للمنشآت التي تراوح عمالتها ما بين 5 إلى 10 عمال،  بدءاً من 1 أغسطس الحالي.

وتهدف الوزارة من خلال هذا البرنامج إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص، ورفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة.

يذكر أنه يمكن للمنشآت الالتزام بمتطلبات البرنامج وفق الإجراءات الموضحة بموقع الوزارة الإلكتروني، أو من خلال زيارة منصة «مُدد».

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