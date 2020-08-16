«أمانة الرياض» تنهي تصميم تقاطع الدائري الغربي مع طريق السيل الكبير (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت أمانة منطقة الرياض الانتهاء من دراسة وتصميم مشروع تقاطع طريق الدائري الغربي مع طريق السيل الكبير (مخرج 35).
وأوضحت الأمانة أن المشروع سيسهم في توفير انسيابية أكبر للحركة بالطريقين على وجه الخصوص، وللحركة المرورية بالعاصمة ككل.
ونشرت الأمانة مقطع فيديو يظهر التصميم النهائي للمشروع، وتبدو خلاله المركبات تسير بطريقة انسيابية دون أي ازدحام أو تكدس.
لانسيابيّة أكبر في الحركة المروريّة بالعاصمة..#أمانة_منطقة_الرياضتُنجز دراسة وتصميم تقاطع طريق الدائري الغربي مع طريق السيل الكبير (مخرج ٣٥)..pic.twitter.com/GzQbH6UFbo
— أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh)August 16, 2020