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«سكني»: 37 ألف أسرة مستفيدة من الحلول السكنية والتمويلية خلال «يوليو»

«سكني»: 37 ألف أسرة مستفيدة من الحلول السكنية والتمويلية خلال «يوليو»
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تواصل – فريق التحرير:

كشف التقرير الشهري لبرنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان عن مجموعة من البيانات والإحصاءات حول أعداد الأسر المستفيدة، والمشروعات المنفذة، وشهادات تحمّل ضريبة القيمة المضافة خلال شهر يوليو الماضي، وغيرها من البيانات الأخرى.

وأبرز التقرير استفادة 37.262 أسرة خلال شهر يوليو، بينهم 10.524 أسرة سكنت منازلها، ليصل إجمالي الأسر التي استفادت من جميع الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي يقدمها البرنامج منذُ مطلع العام 224.512 أسرة، منها 75.654 أسرة سكنت منازلها، فيما فضّلت الأسر المستفيدة الأخرى خيارات الوحدات تحت الإنشاء ضمن الضواحي، والأراضي السكنية والبناء الذاتي، ويمكن الاطلاع على التقرير كاملاً من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج أو الرابط (هنــا).

وأشار التقرير إلى أن “سكني” يستهدف خلال العام الجاري 2020 خدمة أكثر من 300 ألف أسرة عبر مختلف الحلول السكنية التي تلبّي تطلّعات الأسر السعودية وتتناسب مع قدراتهم، ضمن الخيارات التي يقدمها البرنامج بينها ما يزيد عن 130 ألف أسرة تسكن منازلها، وضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين، وتوفير 90 ألف أرض سكنية جديدة وذلك وفق إجراءات إلكترونية ميسرة.

كما أبرز التقرير مستجدات تحديثات البناء في 58 مشروعاً توفر أكثر من 100 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين شقة وفيلا وتاون هاوس موزعة في أكثر من 16 مدينة حول المملكة، بالإضافة للمشروعات السكنية الجاهزة التي بلغ عددها 42 مشروعاً بمتوسط أسعار 350 ألف ريال، والتي تمتاز بجاهزيتها للسكن وتكامل البنية التحتية والخدمات والمرافق العامة فيها.

وكشف التقرير عن أعداد شهادات تحمل القيمة المضافة منذ انطلاق البرنامج وحتى نهاية شهر يوليو، حيث بلغت 291.868 شهادة، منها 60.744 شهادة لمستفيدين خارج الوزارة، و231.124 شهادة لمستفيدي وزارة الإسكان والصندوق العقاري.

وتناول التقرير الشهري الأراضي السكنية وتطوير المخططات، حيث تتيح وزارة الإسكان من خلال موقع وتطبيق برنامج “سكني” الإلكتروني استعراض الأراضي وحجزها بشكل إلكتروني، ضمن 197 مخططاً سكنياً توفر أكثر من 173 ألف قطعة أرض سكنية تتوزع في مختلف مناطق ومدن المملكة، ويمكن الاطلاع عليها من خلال زيارة المنصة الإلكترونية لبرنامج “سكني”.

يُذكر أن وزارة الإسكان من خلال برنامج “سكني” تسعى لتمكين الأسر السعودية من امتلاك مسكنها الأول من خلال تقديم مجموعة من الخيارات التي تلبّي تطلّعاتها وتتناسب مع قدراتهم لتيسير الحصول على المسكن المناسب بشكل أسرع وسعر أقل ضمن خيارات متعددة ودفعة أولى ميسرة، سعياً لرفع نسبة التملك إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لأهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – عبر الاستحقاق الفوري وإجراءات إلكترونية تلائم مختلف فئات المجتمع في كل مناطق المملكة من المستفيدين المسجلين في وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.

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