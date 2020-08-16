نصائح مهمة لشراء لابتوب للمساعدة في العملية الدراسية (فيديو)

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وجه الخبير التقني عبدالله السبع، مجموعة من النصائح المهمة لشراء جهاز حاسب آلي وذلك للمساعدة في العملية الدراسية عن بعد.
وقال السبع، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “بما أنه تم الإعلان وبشكل رسمي أن الدراسة راح تكون عن بعد هذي أهم المواصفات الي لازم تنتبه لها في كمبيوترك القادم:
– معالج i5 وأعلى
– الرام 8 وأعلى
– الهارديسك (يفضل) يكون SSD
وحذر الخبير التقني عبدالله السبع، من اللابتوبات الي تأتي بمعالج انتل سيليرون، حيث أكد أن أدائها يكون ضعيف نسبيا.
بما انه تم الاعلان وبشكل رسمي ان الدراسة راح تكون عن بعد هذي أهم المواصفات الي لازم تنتبه لها في كمبيوترك القادم:
-معالج i5 وأعلى
-الرام 8 وأعلى
-الهارديسك (يفضل) يكون SSD
وانتبه من اللابتوبات الي تجي بمعالج انتل سيليرون آدائها ضعيف
في الفيديو جمعت أفضل اللابتوبات الي بتفيدكمpic.twitter.com/8GXhqInaMI
— عبدالله السبع (@7Alsabe)August 15, 2020