نصائح مهمة لشراء لابتوب للمساعدة في العملية الدراسية (فيديو)

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وجه الخبير التقني عبدالله السبع، مجموعة من النصائح المهمة لشراء جهاز حاسب آلي وذلك للمساعدة في العملية الدراسية عن بعد.

وقال السبع، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “بما أنه تم الإعلان وبشكل رسمي أن الدراسة راح تكون عن بعد هذي أهم المواصفات الي لازم تنتبه لها في كمبيوترك القادم:

– معالج i5 وأعلى

– الرام 8 وأعلى

– الهارديسك (يفضل) يكون SSD

وحذر الخبير التقني عبدالله السبع، من اللابتوبات الي تأتي بمعالج انتل سيليرون، حيث أكد أن أدائها يكون ضعيف نسبيا.