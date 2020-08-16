الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«التعليم» تكشف تفاصيل مهمة بشأن «الدراسة عن بُعد».. ومواعيد اليوم الدراسي لكافة المراحل

«التعليم» تكشف تفاصيل مهمة بشأن «الدراسة عن بُعد».. ومواعيد اليوم الدراسي لكافة المراحل
0

تواصل – فريق التحرير:

أكدت المتحدثة باسم التعليم العام ابتسام الشهري، أن وزارة التعليم تدرك أهمية التعليم حضورياً خصوصاً في الصفوف الأولية.

وأضافت خلال المؤتمر الصحفي المشترك اليوم الأحد، أن قرار الدراسة عن بعد يأتي لحماية الطلاب والطالبات، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وأكدت “الشهري” أن اليوم الدراسي سيكون على فترتين، حيث يبدأ اليوم الدراسي للمرحلة المتوسطة والثانوية من الـ7 صباحا، في حين يبدأ اليوم الدراسي للابتدائية من الساعة الـ3 عصراً، وسيتم تخصيص قناة تلفزيونية لكل صف دراسي، فيما سيكون حضور المعلمين والمعلمات يوم واحد في الأسبوع، ولمكاتب التعليم صلاحية استثناء من تراه بحسب الظروف.

وذكرت أنه سيكون هناك اختبارات حضورية للطلاب والطالبات وفق ما تراه المدارس وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، وسيتم توفير أجهزة للأسر المسجلة في الضمان الاجتماعي بالتعاون مع مؤسسة تكافل.

وأشارت إلى أن الوزارة حرصت منذ وقت مبكر على دراسة جميع المستجدات لقرار العودة للدراسة وكانت جاهزة لجميع الاحتمالات.

وأوضحت أن منصة مدرستي تضم تنفيذ اختبارات معينة للطلاب والطالبات، وسيتم تدريب قادة المدارس والمشرفين على استخدام الأدوات في المنصة، وسيتم تخصيص يوم لاستقبال الطلاب غير القادرين على الوصول إلى منصة “مدرستي”.

وأكدت متحدثة التعليم، أن كل مدرسة ستتولى توزيع الكتب على الطلاب والطالبات وفق جدول زمني، كما سيتم توفير الأدلة الاسترشادية الموجهة للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين.

 

مواد ذات صلة

متحدث التعليم الجامعي: الدراسة عن بُعد للمقررات النظرية وحضورياً للعملية والتدريبية

متحدث التعليم الجامعي: الدراسة عن بُعد للمقررات النظرية وحضورياً للعملية والتدريبية

بعد إقرار «التعليم عن بعد».. توقعات بتسرب 30% من طلاب «الأهلية» للمدارس الحكومية

بعد إقرار «التعليم عن بعد».. توقعات بتسرب 30% من طلاب «الأهلية» للمدارس الحكومية

آلية توزيع الكتب والمقررات التعليمية للعام الدراسي الجديد

آلية توزيع الكتب والمقررات التعليمية للعام الدراسي الجديد

رابط وطريقة استخدام منصة «مدرستي» للتعليم عن بعد (فيديو)

رابط وطريقة استخدام منصة «مدرستي» للتعليم عن بعد (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>