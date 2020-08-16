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«الحصيني» يتوقع هطول أمطار متفاوتة على هذه المناطق

«الحصيني» يتوقع هطول أمطار متفاوتة على هذه المناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات جازان والربع الخالي وعسير ونجران.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر نشاط الرياح السطحية على مناطق ( الحدود الشمالية، الشرقية ، الرياض ،القصيم، مكة المكرمة، جازان)، فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (نجران ،جازان ،عسير).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 -35 كم/ساعة تصل الى 45 كم /ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج .

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