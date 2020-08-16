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دراسة طبية تكشف عن فوائد «الصيام المتقطع» لصحة الجسم

دراسة طبية تكشف عن فوائد «الصيام المتقطع» لصحة الجسم
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تواصل- فريق التحرير:

أوضحت دراسة طبية ألمانية فوائد الحمية الغذائية ومنها “الصيام المتقطع” لصحة الجسم.

وقال المركز الألماني للتغذية إن الصيام المتقطع يتمتع بفوائد صحية عديدة؛ حيث إنه يساعد على إنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة، كما أنه يعمل على تحفيز عمليات التجدد والإصلاح بالجسم، ما يحد من خطر الإصابة بالخرف والسكتات الدماغية والأزمات القلبية والسرطان، فضلاً عن التمتع ببشرة نقية تشع نضارة وحيوية.

وأضاف المركز أن الصيام المتقطع له أشكال عدة، أسهلها على الإطلاق حمية 12:12، أي تناول الطعام على مدار 12 ساعة، والصيام على مدار 12 ساعة أخرى.

وتطبيقاً لهذا المفهوم يمكن تناول الطعام من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساء.

ويراعى خلال اتباع هذه الحمية الغذائية الالتزام بتناول 3 وجبات صحية تتسم بالتنوع والتوازن، أي تشتمل على البروتينات الخفيفة والألياف الغذائية والدهون النباتية الصحية والكربوهيدرات المعقدة والفيتامينات والمعادن، مع الابتعاد عن المخبوزات والمعجنات والسكريات والدهون والوجبات السريعة والأطعمة الجاهزة.

ولتدعيم حمية 12:12 ينبغي ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية كالمشي والركض وركوب الدراجات الهوائية والسباحة وتمارين تقوية العضلات؛ حيث يسهم ذلك في تسريع وتيرة التخلص من دهون الجسم والتمتع بالرشاقة.

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