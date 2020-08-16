3 مدن بالمملكة تُسجل أرقامًا قياسية في درجات الحرارة

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رصد موقع عالمي تسجيل مدن رفحاء والجوف والدمام 3 أرقام قياسية عالمية لدرجات الحرارة خلال شهر يوليو الماضي.

ووفقًا لموقع “yaleclimateconnections ” فقد تم تسجيل الرقم الأول في تاريخ 24 يوليو، وكان من نصيب مدينة رفحاء التي سجلت يومها 50.6 درجة مئوية، فيما سجلت الجوف في 26 يوليو درجة حرارية قياسية تعادل 47.6 درجة مئوية، وكان آخر رصد لأعلى درجة حرارة في العالم من نصيب الدمام وذلك في 31 يوليو بواقع 50.4 درجة مئوية، بحسب “الوطن”.

وبحسب باحثين، فإن شهر يوليو الماضي شهد ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة مقارنة بنفس الشهر من السنوات الماضية، وذلك منذ بدء حفظ السجلات في عام 1880. ووفقا لما ذكرته المراكز الوطنية للمعلومات البيئية التابعة للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، في 13 أغسطس الجاري، فإن درجات الحرارة هذا العام تأتي في المركز الثاني مشاركة مع الرقم القياسي المسجل في يوليو 2016.

وصنّفت وكالة «ناسا» الأمريكية يوليو الماضي على أنه ثاني أحر شهر يوليو على الإطلاق، وصنّفته وكالة الأرصاد الجوية اليابانية على أنه رابع أحر شهر يوليو على الإطلاق.