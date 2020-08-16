حكم الصلاة على الميت قبل أو بعد أن يُصلي عليه الإمام.. الشيخ «سليمان الماجد» يوضح (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

أوضح الشيخ سليمان الماجد، حٌكم الصلاة على الميت من شخص قبل الصلاة عليه من العامة.

وقال “الماجد” في لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة” الفضائية أنه يجوز للشخص الصلاة على الميت قبل أو بعد الصلاة عليه من العامة.

وأضاف “الماجد” أنه لا حرج في قيام أي شخص بالصلاة على الميت بعد تجهيزه وقبل الصلاة عليه من العامة لاستعجاله.