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تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الممرض المغدور «عبدالكريم المطيري».. وكاميرات المراقبة توثق الجريمة

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الممرض المغدور «عبدالكريم المطيري».. وكاميرات المراقبة توثق الجريمة
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت مصادر عن تفاصيل جديدة حول الممرض المقتول غدرًا عبدالكريم المطيري على يد مريضه النفسي، حين زاره لإيصال العلاج له في منزله ضمن برنامج “العلاج المنزلي”.

وبحسب “العربية”، فقد روت أسرته تفاصيل الحادثة، وكيف عاش اللحظات الأخيرة من حياته، حين قضى اليوم الذي سبق مقتله الاثنين الماضي، مع أسرته ووالدته في مزرعتهم الخاصة.

فقد كان يقدم لوالدته التمر والقهوة، وقرر أن يقدم لها هدية عبارة عن مطبخ منزلي بتجهيزاته الخاصة برا بوالدته، بينما طالبه شقيقه بالمبيت عند الأسرة، إلا أنه رفض وعاد لمنزله بسبب ظروف عمله.

وجه له ثلاث طعنات مميتة

وقال عايد الميموني، ابن عم المغدور عبدالكريم: “لم تكن تعلم أسرته بطبيعة عمل عبدالكريم في مجال الطب المنزلي، وفي آخر يوم خرج من المنزل في تمام العاشرة صباحاً للعمل في مستشفى الصحة النفسية، واستلم العلاج الخاص بالمريض، وانطلق بسيارته الخاصة لزيارة المريض “القاتل”، وبعد وصوله الساعة الحادية عشرة والنصف تقريباً، لكي يحقن المريض بإبرة العلاج المقررة له، وأمام منزل القاتل وقبل أن يغادر سيارته، قام المريض بمداهمته وهو داخل السيارة ووجه له ثلاث طعنات مميتة، وبقي قرابة الساعتين ينزف دون مغيث”.

وأضاف: “أن المريض أبلغ المستشفى رفضه حضور الطاقم الطبي، كما رفض أخذ الإبرة، ولكن على الرغم من ذلك تم إرسال عبدالكريم ليكون ضحية هذا القاتل، فالمريض كان ينتظره لأكثر من ساعتين أمام منزلهم، مختبئاً خلف شجرة، وهذا ما أثبتته الكاميرات المنزلية المجاورة للموقع، وهو يترصد له، وعبدالكريم لم يكن يعلم باعتراض المريض على العلاج”.

وقال: “لا نصدق ما حدث، وإنا لله وإنا إليه راجعون، فعبدالكريم يبلغ من العمر 33 عاما، ولديه ثلاث بنات صغيرات، ومشهود له بحب الخير والطيبة والكرم والأخلاق الفاضلة وبار بوالديه”.

إلى ذلك، طالب بضرورة أن يكون هناك كادر طبي مع الممرض الذي يتابع مثل تلك الحالات خلال زيارته للمرضى ضمن أنشطة الطب المنزلي، لحمايتهم من الإيذاء، فالمريض أدلى في تصريحاته للشرطة أنه مبيّت النية لقتل عبدالكريم من شهر، ومن أقواله يتضح أنه يُدرك ما يقول.

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